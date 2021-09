Une année «géniale», puis juillet est arrivé

«On dit toujours que les fermiers se plaignent, mais le métier est vraiment tributaire du temps idéal au bon moment». Gunter Mertes, gérant de la coopérative BAKO, à Hosingen, préfère manier l’ironie au moment de dresser le bilan des récoltes en 2021. Car le temps idéal, ce n’est pas encore pour cette fois. Après trois années trop sèches, ce sont les inondations du 15 juillet qui ont perturbé le travail de culture cette année, notamment céréalière.

«Pourtant, en juin, le pronostic était génial, on parlait même de récoltes record, analyse Gunter Mertes. Mais les inondations ont détruit certaines parcelles, allongeant les récoltes et diminuant la qualité». Des grains plus légers, une teneur en huile plus faible pour le colza, des pertes de rendement de 10% sur le blé tendre et «un échec total» pour la récolte de légumineuses. D’ailleurs et c’est symptomatique, la récolte des céréales n’était terminée nulle part dans le pays au cours de la première semaine de septembre.

153 demandes d’indemnisation

Le bilan est donc encore une fois en demi-teinte. «Mais pas catastrophique», relève le ministre de l’Agriculture, Romain Schneider. Même si 153 demandes d’indemnisation ont été introduites jusqu’à ces derniers jours et qu’une enveloppe de 1,6 million d’euros va être allouée pour soutenir ces exploitations les plus touchées par les inondations. Le ministre insiste sur «les investissements qui portent leurs fruits». Selon lui, la recherche, la durabilité et la diversification permettent de trouver un équilibre pour l’agriculture luxembourgeoise et de limiter malgré tout l’impact de ces aléas, notamment climatiques.

«On parle toujours négativement des produits phytosanitaires, mais sans eux on perdait la moitié de la récolte cette année», abonde Gunter Mertes. Reste que l’offre se raréfie sur le marché alors que la demande augmente. Par conséquent, les prix mondiaux flambent et les conséquences sont transversales, y compris pour les éleveurs bovins au Grand-Duché qui doivent nourrir leurs bêtes.

(Nicolas Chauty/L'essentiel)