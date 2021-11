À la recherche de... candidats germanophones

Pour la première fois mardi, Moovijob organisera une journée consacrée au recrutement de candidats germanophones. «L'allemand est une compétence que les sociétés du pays ont du mal à trouver chez les candidats. C'est pour répondre à ce problème que nous organisons cette journée. Ce n'est pas exclu qu'il y ait d'autres événements de ce type», indique Yannick Frank, le directeur de Moovijob.

25 entreprises participeront à cet événement digital et plus de 280 postes sont à pourvoir, notamment dans l'IT, le droit juridique, la finance, l'industrie et le bâtiment. Les profils des candidats seront examinés en amont par l'équipe Sourcing de Moovijob «pour s'assurer qu'ils ont bien la compétence de la langue sur leur CV et qu'ils sont en adéquation avec ce que les entreprises recherchent», ajoute-t-il.

Le français, langue la plus demandée

Si Moovijob souhaite intéresser des potentiels candidats vivant en Allemagne de venir travailler au Luxembourg, «les candidats ayant un très bon niveau d'allemand, peu importe leur pays de résidence, sont les bienvenus». Sur 2 474 offres d'emploi publiées sur la plateforme, le français est la langue la plus demandée (78% des annonces), suivi par l'anglais (52%), l'allemand (26%), le luxembourgeois (12%) et le portugais (2%).

«De plus en plus de recruteurs demandent de parler plusieurs langues, en plus des compétences techniques et de l'expérience», conclut Yannick Frank.

