Champ de bataille au festival On Stéitsch

Riche en art et culture, le festival On Stéitsch, organisé ce samedi par le Service national de la Jeunesse, est le rendez-vous des jeunes créateurs et artistes à la rentrée. Parmi eux, Marc Fol et sa troupe de jeunes danseurs investiront la scène pour une chorégraphie aux couleurs de la guerre.

Avec une classe de 90 élèves, le leader de Art In Motion vit de sa passion en collaboration avec le centre culturel de Mersch. Âgée de 13 à 23 ans, l'équipe de danse n'en est pas à son premier On Stéitsch. Mais cette année, c'est en soldats qu'ils viennent se déhancher. Un thème puissant que Marc voulait aborder en musique: «Nous voulions parler de la guerre et de ceux qui n’ont pas d’autre choix que d’y partir, tandis que les politiciens restent bien au chaud chez eux». Vêtus de masques, bottes militaires et tenues de camouflage, Art In Motion danseront sur le speech de Charlie Chaplin du film «Le Dictateur», le tout rythmé par un hip-hop agressif. Une manière pour eux de représenter le côté déshumanisant de leur thème, qui transforme les soldats en véritables machines. Un show qui promet d'être explosif.

(sl/L'essentiel)