Un coup de pouce financier pour les entreprises

«Nous accélérons l'essor de l'électromobilité». Le gouvernement a présenté ce jeudi, un nouveau régime d'aides en faveur des entreprises investissant dans des infrastructures de charge pour véhicules électriques.

Le premier type d'aides, qui profite à toutes les entreprises indépendamment de leur taille, sera attribué, suite à un appel d’offres à des projets d’infrastructures de charge accessibles au public ou privées, dont la capacité de charge est au moins égale à 175 kilowatts. Les projets qui seront retenus pourront bénéficier d’une subvention allant jusqu’à 50% des investissements liés au déploiement des bornes de charge. «Une pondération assure que les projets les plus accessibles au public soient favorisés dans la procédure de sélection», précisent les ministères de l'Économie et de l'Énergie.

Aides valables aussi pour le leasing

En outre, les petites et moyennes entreprises peuvent désormais bénéficier d’une subvention allant jusqu’à 50% des coûts liés aux bornes de charge et jusqu’à 60% des coûts liés au raccordement au réseau électrique. L’aide est plafonnée à 60 000 euros pour les coûts de raccordement au réseau électrique et 40 000 euros pour les autres coûts liés au déploiement par entreprise.

À noter que les entreprises qui recourent à des solutions de leasing pour le déploiement de bornes pourront également bénéficier des aides précitées, sous forme d’une remise sur le contrat de leasing. «Les nouvelles aides complètent le régime d’aide pour l’installation de bornes de charges pour des personnes privées, ainsi que le réseau national de bornes accessibles au public "Chargy" et "SuperChargy"», soulignent les ministères.

Pour rappel, un particulier peut toucher une subvention pour installer une borne de recharge électrique, de 750 à 1 650 euros en fonction du nombre d’emplacements et du type de borne (intelligente ou pas) installée. Sans oublier la prime pour l'achat d'une voiture électrique, qui s'élève à 8 000 euros.

Rappelons également que le réseau public de bornes de recharge électrique Chargy compte aujourd’hui un peu plus de 700 stations à travers le pays. De plus, Creos, qui avait installé deux bornes «SuperChargy» à Kirchberg et à Junglinster, prévoit aussi de déployer 88 autres bornes dans les prochaines années.

(ol/L'essentiel)