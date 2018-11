Un trafiquant arrêté près de la salle de shoot

À la suite de différends signalés, une patrouille de police s'est rendue dimanche, au centre d'aide aux toxicomanes de la route de Thionville, à Luxembourg, près de la gare ferroviaire. Même s'ils n'ont pu constater aucun litige sur place, les policiers y ont découvert qu'une personne était couchée à côté d'un sac contenant 27 capsules de drogue.

L'homme a été contrôlé mais n'a pu prouver son identité. La fouille corporelle a révélé la présence d'une importante somme d'argent, composée de billets froissés et sales, et de 210 comprimés de méthadone. Sur ordre du ministère public, le trafiquant de drogue a été arrêté et présenté au juge d'instruction, mardi matin. La drogue et l'argent ont été confisqués.

(L'essentiel/afp)