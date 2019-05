L'assemblage final de l'A400M a commencé

L'Airbus militaire A400M NSN 104 belgo-luxembourgeois prend progressivement forme. Une délégation de députés luxembourgeois et de représentants de l'Armée, accompagnés de leurs homologues belges, dont le ministre de la Défense, Didier Reynders, s'est rendue à Séville, mardi, dans les ateliers de construction d'Airbus.

Elle a pu assister ainsi à la fusion de la partie coque et cockpit du premier des huit appareils achetés par la Belgique (sept A400M) et par le Luxembourg (un avion). Des avions d'un volume de 356 m³, en mesure de transporter une charge de 37 tonnes et 120 personnes.

Appuyer des actions humanitaires

Cet acquisition s'inscrit dans le cadre d'un accord de coopération signé entre les deux pays, le 13 juin 2001. «Cette nouvelle capacité de transport stratégique pourra appuyer des opérations militaires, des missions de gestion de crise et des actions humanitaires», a rappelé Gilles Feith, coordinateur général de la Défense luxembourgeoise.

Si le Luxembourg fournira in fine trois équipages, un officier est depuis 2017 intégré au sein de l'état-major de la composante Air belge pour suivre l'évolution du projet. «Le premier appareil A400M luxembourgeois sera achevé en 2020 et il sera alors opérationnel au début de l'année 2021», a tenu d'ailleurs à préciser Gilles Feith. Et il sera stationné sur l'aéroport militaire belge de Melsbroek.

Membre de la délégation luxembourgeoise, le député ADR, Fernand Katheiser, ne boudait pas son plaisir. «L'avion n'est pas une nouveauté pour moi», a confié à L'essentiel cet ancien militaire de profession. «Mais je dois reconnaître qu'il est impressionnant et que l'évolution en matière technologique est également importante». L'étonnement devant un appareil d'une telle envergure pouvait également se lire sur les visages de Jean-Marie Halsdorf (CSV), Gusty Graas (DP), Stéphanie Empain (Déi Gréng) et Marc Goergen (Piraten), ce dernier ajoutant: «Cet appareil est effectivement impressionnant. Si nous soutenons ce projet c'est pour sa dimension humanitaire et aussi les missions de paix qui y sont associées».

En date du 30 avril 2019 une délégation belgo-luxembourgeoise s'est rendue à Séville en Espagne afin de visiter l'usine de montage d'Airbus dans le cadre du lancement de l'assemblage final de l'avion #A400M luxembourgeois. @BelgiumDefence https://t.co/Znbkh72rMe pic.twitter.com/905N8fXkGP — Lëtzebuerger Arméi (@ArmyLuxembourg) 30 avril 2019

[#OnATestéPourVous] ️ Pour former ses futurs pilotes de l'Airbus #A400M #Atlas, avion de transport militaire polyvalent, l’@Armee_de_lair dispose, depuis 5 ans, d’un simulateur de vol. Notre journaliste a pris les commandes de l'avion pour un vol simulé ! ⤵️ pic.twitter.com/kzXXMwvpj4 — Ministère des Armées (@Defense_gouv) 26 avril 2019

(De notre envoyé spécial à Séville Gaël Padiou)