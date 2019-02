Le Luxembourg veut être «pionnier» sur le climat

Son plan d’action 2013-2020 n’est pas encore terminé que déjà le Luxembourg a bouclé celui pour 2021-2030. C’est dire l’urgence d’agir en faveur du climat. Chaque pays de l’UE devra avoir présenté ses mesures et objectifs d'ici au 31 décembre 2019, mais le Grand-Duché a d’ores et déjà déposé un premier dossier à la Commission européenne, le 13 février dernier. Et l’a officiellement dévoilé ce mercredi.

Il n’est plus question de rappeler l’urgence, il faut «agir plus vite et augmenter le niveau d’ambition», glissent de concert Carole Dieschbourg (Déi Gréng), ministre de l’Environnement, et son homologue de l’Énergie, Claude Turmes (Déi Gréng). Sur les onze prochaines années, le Luxembourg mettra l’accent sur l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables, dont la part dans la consommation d’énergie devra atteindre 25% d’ici 2030, via l’éolien, de «grandes installations photovoltaïques» et la géothermie. Un secteur au potentiel «considérable».

Attirer start-up et fonds d’investissement

«Un minimum de 25% en matière d’énergies renouvelables est incontournable pour assurer la compatibilité avec l’accord de Paris», appuie le gouvernement, qui veut être «pionnier et proactif». On parle de performances des bâtiments, de la vigilance quant à l’activité industrielle, mais cela passe aussi par l’installation de start-up spécialisées et l’envie de faire du Luxembourg «le leader mondial des fonds d’investissement» pour l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables.

Le plan 2021-2030 mise aussi sur une baisse des ventes de carburants routiers à travers une nouvelle imposition des produits pétroliers. En toile de fond également, l’accent sera mis sur la mobilité durable pour contribuer fortement à réduire les émissions de CO2. Dès 2021, on mesurera l’impact de la gratuité des transports publics, entre autres. Une consultation publique sera organisée dans les prochains mois pour impliquer activement l’ensemble de la population à ce plan national.

La réaction de la ministre de l'Environnement Carole Dieschbourg.

(Nicolas Chauty/L'essentiel)