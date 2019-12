Les jouets sont torturés avant d'être vendus

Certains ours en peluche, poupées, gadgets et pâtes gluantes slime, figurent sur la liste rouge pour Noël 2019. La raison? Selon l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services (ILNAS), qui appelle à la vigilance, ils ne respectent pas la législation européenne sur la sécurité des jouets.

Comment vérifier si un produit correspond aux normes? La tâche est loin d’être évidente, selon Alexis Weber et Simone Wagner, de l'ILNAS: «Il est difficile d’analyser si un produit est conforme. Même nous, experts, avons parfois du mal à faire la différence».

Pour déterminer si la législation d’un produit est applicable, il faut tenir compte de critères essentiels, tels que la présence du sigle «CE» sur le jouet ou son emballage, le nom du distributeur, ses coordonnées, ainsi que ses instructions et informations de sécurité. Ces informations doivent aussi figurer dans l’une des langues aisément comprises par les consommateurs de l’État membre de l’UE qui le commercialise. À titre d'exemple, plus de 2 000 alertes sur des jouets non conformes, presque toujours issus du marché asiatique, ont été émises en 2018 par le Luxembourg. Il est d’ailleurs le premier pays à avoir alerté sur le risque des Hand Spinners en 2017.

(Sara Lima/L'essentiel)