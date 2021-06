Des passants puis la police séparent une rixe

L'histoire ne précise pas encore ce qui a opposé les protagonistes, mais jeudi soir vers 21h, à Differdange, une rixe a impliqué quatre personnes en pleine rue. Les faits se sont déroulés avenue de la Liberté. La police évoque «une violente altercation» et pour cause, à l'arrivée des forces de l'ordre, un pistolet à gaz et deux couteaux ont été saisis sur les individus concernés.

Deux d'entre eux ont été «légèrement blessés» et soignés sur place avant d'être interrogés au poste de police. Avant l'intervention des forces de l'ordre, des passants étaient intervenus pour mettre fin à la rixe.

(nc/L'essentiel)