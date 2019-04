On a testé le ciné 4DX... et c’est dingue!

À priori, vous entrez dans une salle de cinéma comme une autre. À priori seulement. Vous prenez place dans le siège et comprenez très vite qu’il va falloir s’y accrocher. Sur l’accoudoir droit, un bouton propose d’activer ou désactiver... l’eau. Un petit clip explique que l’expérience est interdite aux femmes enceintes, aux enfants de moins de 4 ans. Que vos vêtements peuvent être mouillés et que votre boisson doit posséder un couvercle. Entre autres. Le décor est planté. Ce que vous aviez peut-être vécu dans un parc d’attraction débarque au cinéma.

Kinepolis inaugure ce mercredi au Kirchberg sa première salle 4DX au Luxembourg, après l’Espagne, la France et la Belgique. Et avant le Canada d’ici peu. Et rien de tel que le nouvel «Avengers» pour ouvrir le bal.

18 jours de chantier au Kinepolis Kirchberg

Quelques heures avant les spectateurs, qui se sont rués sur les pré-ventes, nous avons pu tester l’expérience en condition, mercredi matin. Une chose est sûre, chaque scène prend une autre envergure sans bouger du siège. La mer se déchaîne? L’eau tombe dans la salle. Une voiture explose? Un souffle chaud est propulsé dans votre cou. Le siège tremble en bas du dos et sous vos pieds. Une chute dans le vide? Vous penchez vers l’avant. Et tout cela agrémenté d’éclairs de lumière.

Il a fallu 18 jours de chantier pour aménager l’une des salles du Kinepolis Kirchberg. Y installer ces sièges motorisés plus larges, des tuyaux d’eau et air comprimé, ventilateurs et autres machines à neige! En plus d'adapter la cabine avec un ordinateur d’où toute l’expérience est activée. Il faut le vivre pour le croire.

Outre Kinepolis, 600 salles du monde entier proposent désormais ces séances 4DX nées en Corée du Sud. Du blockbuster aux films plus familiaux. À terme, Kinepolis Belval pourrait être doté également, mais la réalisation de l’équipement coûte 10 fois plus cher qu’une salle normale, d’où le surcoût de 6 euros pour l’achat d’un billet 4DX. Mais rassurez-vous, il sera toujours possible de voir le même film dans une salle «classique».

(Nicolas Chauty/L'essentiel)