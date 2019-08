Leurs photos ont été récompensées au Japon

Julie Vallez, Agathe Raclet et Jeanne Clercq-Roques sont parties au bout du monde, avec leur professeure d'art Renata Cvelich, pour participer au concours de photos d'Higashikawa, à Hokkaïdo, dans le nord du Japon. La petite cité de 8 000 habitants, considérée au Japon comme la «ville de la photo» organise chaque année un vaste concours ouvert aux lycéens du monde entier. Cette année, outre le Luxembourg, la France, le Laos, l'Ouzbékistan, la Mongolie, la Russie ou encore le Canada et la Finlande était représentés.

Les trois jeunes filles de 15 ans nourrissent une passion commune pour la photographie, et sont parties au Japon, où Julie possède une partie de ses racines, pour tester leurs talents. Le concours, qui s'est déroulé de vendredi dernier à ce mercredi, proposait chaque jour un nouveau thème aux concurrentes.

«Capturer la beauté de la nature»

«Les deux premières sessions en groupes comptaient beaucoup, nous avons pris des photos qui illustrent et font passer un message fort, unique à Higashikawa, en fonction des thèmes de chaque jour», commente Julie, tout «heureuse» du résultat. «Par exemple, le premier jour, nous avons pris des photos en noir et blanc pour nous concentrer sur les formes uniquement, pas les couleurs. Nous étions à un festival de musique, il y avait des stands de nourriture, des jeux pour les enfants, des concerts, etc... Nous avons choisi le thème "sons", plus précisément "crescendo", afin de montrer la croissance du son et de l’être humain au fil du temps».

Le deuxième jour, les filles sont parties dans la nature, dans les montagnes qui dominent Higashikawa. «Il y avait des cratères, des lacs, etc... donc nous avons choisi le thème: "garden of richness"! Nous avons essayé de capturer la beauté de la nature, ses richesses et le contact de l’homme avec la nature!» illustre la photographe en herbe.

Et le résultat a été à la hauteur de l'effort pour les jeunes filles du Luxembourg. Au classement individuel, c'est Jeanne Clercq-Roques qui a décroché la première place, lors de la remise des prix qui s'est déroulée ce mercredi. Et son équipe de l'École européenne termine elle troisième d'un classement par équipes dominé par la Mongolie. Ce troisième prix, attribué par le lycée d'accueil du concours, a été décerné à l'unanimité du jury. Après cette superbe performance, il leur reste quelques jours pour profiter de leur immersion dans la culture japonaise. Et pour ramener encore plus de belles photos du Japon.

(jw/L'essentiel)