Deux conducteurs sans permis ivres au volant

La police a (encore) eu maille à partir avec des conducteurs éméchés, vendredi et dans la nuit. Le premier a été signalé aux autorités vers 13h, du côté de Remich. Des témoins ont dit avoir vu une voiture qui roulait de manière dangereuse, et avait failli causer plusieurs accidents. Une patrouille s'est immédiatement lancée à la recherche du véhicule en cause.

Les agents ont fini par le retrouver sur un parking près de Remich. À leur arrivée, le conducteur dormait derrière son volant. L'inspection a permis de déterminer qu'il était ivre. En outre, son permis de conduire lui avait déjà été retiré récemment. Informé, le parquet a ordonné la confiscation du véhicule et le chauffard fera l'objet de poursuites en justice.

Trop vite, trop ivre, sans permis

Plus tard, vers 2h30 du matin, la police a remarqué un véhicule qui roulait beaucoup trop vite à Esch-sur-Alzette. La voiture a pu être stoppée rue du Canal, où les agents ont procédé à un contrôle. L'automobiliste en faute faisait déjà l'objet d'une interdiction de conduire provisoire, qui devrait logiquement se prolonger, et son test d'alcoolémie s'est révélé positif.

Ce motard, en revanche, était bien titulaire d'un permis de conduire valable. Mais il a dû le donner aux agents qui lui ont confisqué. Victime d'un accident juste avant 17h près de Consdorf, il a été emmené à l'hôpital pour un contrôle. Il était sous l'emprise de l'alcool et sera, lui aussi, poursuivi.

(L'essentiel)