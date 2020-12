Rayons non essentiels fermés, salariés en congé

Depuis dimanche, n'espérez pas acheter un jeu de société, un DVD ou encore un grille-pain dans les supermarchés. Les rayons considérés comme non essentiels par le gouvernement sont fermés et interdits d'accès par des bandes rouge et blanche et des bâches.

«Une équipe de 30 personnes était à pied d'œuvre tôt dimanche matin pour mettre en place le balisage. Ainsi, entre 3 000 et 4 000 m2 de surface de vente ont été fermés, soit presqu'un tiers du magasin», explique Serge Jungels, gérant du Cactus à Bascharage.

«Essayer d'éviter le chômage partiel»

On retrouve les mêmes balisages et bâches au Auchan Kirchberg, où une grande partie du niveau 1 est fermée. Il reste ainsi l'alimentaire (y compris pour les animaux), les produits d'hygiène, la parapharmacie, la papeterie, les livres, la presse, les ustensiles de cuisine ainsi que le multimédia avec les ordinateurs, tablettes et imprimantes nécessaires à l'école à la maison et au télétravail.

«De nombreux salariés des rayons non essentiels travaillent. Ils réceptionnent les marchandises et gèrent le transfert vers les entrepôts, présente Sophie Morlé, responsable de la communication. Ceux qui le souhaitent ont pris des heures de récupération ou des congés. Une partie, environ 40 %, est en chômage partiel».

Le groupe Cactus indique «essayer d'éviter le chômage partiel». Ainsi, «les équipes ont été réparties côté alimentation, une partie a pris congé, ce qui est rare dans les commerces en période de fin d'année. En espérant un retour à la normale le 10 janvier», ajoute Serge Jungels. Chez Delhaize, les salariés concernés ont aussi été réaffectés à d'autres missions dans les magasins.

(L'essentiel/ Marion Mellinger)