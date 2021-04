17 blessés entre vendredi matin et samedi matin

Douze accidents de la circulation ont fait 17 blessés légers sur les routes du Luxembourg, entre les premières heures de la journée de vendredi et tôt samedi matin, selon les incidents répertoriés par les pompiers. Des accidents survenus sur la RN1 entre Wecker et le Potaschberg vendredi à 6h29, sur le CR103 entre Khelen et Kopstal à 10h18, à Howald à 13h10 et à Bonnevoie à 14h47 ont fait un blessé chacun, selon les pompiers.

Le bilan s'alourdit plus tard dans l'après-midi. Le Centre grand-ducal d'incendie et de secours rapporte en effet une collision entre trois voitures, rue Principale à Saeul. Deux blessés sont à déplorer dans cet accident. À 16h, deux voitures se percutent rue de Medernach à Larochette. Bilan: quatre blessés.

Le conducteur de Pétange était ivre et en excès de vitesse

La fin de journée est du même acabit, avec cinq blessés légers en quatre accidents. Deux voitures sont entrées en collision sur l'Esplanade de Remich à 18h03 (un blessé) et deux autres aux Quatre Vents, à Eschdorf (deux blessés). À Hesperange, un motard a été renversé par une voiture sur la route de Thionville. Il a été blessé. Enfin, tôt samedi matin, une voiture a percuté un arbre sur la N12 vers Dondelange et une voiture s'est renversée à Enscherange. Là encore, un blessé est à déplorer à chaque fois.

En outre, la police grand-ducale a apporté des précisions ce samedi sur l'accident survenu à Pétange vers 23h, que nous vous rapportions la nuit dernière. Avant de s'immobiliser sur le rond-point au bout de l'A13, la voiture avait percuté des lampadaires. Les Ponts et Chaussées ont d'ailleurs été appelés sur place pour réparer les dégâts. Le conducteur a reçu les premiers soins sur place avant d'être hospitalisé. Les agents de police ont constaté qu'il était sous l'emprise de l'alcool et largement en excès de vitesse. Outre ses blessures, il a récolté une interdiction de conduire dans l'affaire.

(L'essentiel)