Le nouveau centre «pour s’adapter aux besoins»

Le Luxembourg dispose désormais d’un nouveau centre dédié au Covid-19, avec le Centre de consultation Covid (CCC), qui a ouvert ses portes mardi dernier. «Il a accueilli 75 personnes mardi, puis 77 mercredi, ce qui correspond aux prévisions», explique Sébastien Français, médecin responsable du groupe de travail des soins primaires à la cellule de crise. L’attente était longue le premier jour, «le temps de trouver la bonne organisation».

Pour entrer dans le CCC du Kirchberg, sur le site de l’ancienne bibliothèque, pas besoin d’ordonnance. Le site est destiné aux personnes symptomatiques, orientées dès leur arrivée par un professionnel de santé. S’ils doivent être soignés, les visiteurs entrent et «voient un deuxième professionnel, qui effectue un examen plus approfondi. Ensuite, un médecin procède à une consultation classique», reprend Sébastien Français. Il peut prescrire un test, pour le Covid-19 mais aussi la grippe et les infections respiratoires, effectué immédiatement.

Optimiser les flux

Les patients rencontrés semblaient avoir compris le but du nouveau dispositif. Pierre, 50 ans, s’est réveillé «avec des courbatures, de la fièvre et de la toux». C’est l’hôpital qui l’a envoyé au CCC. Il espère faire un dépistage, alors que «les centres de tests sont pleins, il faut attendre une semaine pour un rendez-vous». Marie, qui l’accompagne, acquiesce et espère «être suivie rapidement».

Le bâtiment est organisé de manière à optimiser les flux. Un long couloir, avec des boxes de chaque côté et des accès à chaque bout, permet aux patients de ne jamais se croiser. «Le CCC n’est pas un centre de test ni un service d’urgence», rappelle Sébastien Français, qui doit aussi parfois l’expliquer aux patients. Une salle d’urgence est tout de même prévue, avec des brancards, pour les cas où il faut évacuer une personne vers l’hôpital voisin.

Possibilité d'agrandir les capacités

Pour le personnel, «un briefing est effectué matin et soir», afin de «projeter les messages-clés» sur la sécurité. «Nous ne voulons pas que le personnel médical tombe malade, nous en avons grandement besoin», sourit Sébastien Français. Il rappelle qu’aucun membre du personnel n’a été infecté dans les Centres de soins avancés (CSA), mis en place au printemps et dont le CCC a «repris une partie de l’organisation, en bénéficiant de l’expérience».

La structure du CCC, dans lequel travaillent en permanence une quinzaine de professionnels, est discutée depuis juillet. Le site est capable d’agrandir sa capacité d’accueil en 48 heures, afin de réunir jusqu’à quatre infirmiers et six médecins, contre deux et deux aujourd’hui. Un deuxième est en préparation à Esch-sur-Alzette, sur le même modèle.

