Du changement, mais pas de révolution à la Fedil

Pour la première fois, la Fedil aura à sa tête une femme. La Belge Michèle Detaille deviendra jeudi, à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra dans l'après-midi, la présidente de la Fédération des industriels luxembourgeois, qui compte 625 membres. «Je suis très fière que l'industrie luxembourgeoise m'ait choisie pour ce poste», a réagi l'intéressée, jeudi matin, lors d'une conférence de presse.

Des départs et des nominations



• Anne-Christine Ayed, Georges Bock, Nicolas Buck, Paul

Jung, Charles Loesch et Michel Wurth quittent le Conseil d’administration de

la FEDIL.



• Claude Seywert, Thierry Wolter, Roland Bastian, Robert Glaesener, Georges Kioes, Paul Meyers, Jean-Louis Schiltz et Philippe Schmitz l'intègrent.

Mais il ne faut pas attendre de révolution. «Je vais faire en sorte que la continuité soit de mise, par rapport au mandat de Nicolas Buck». Ce dernier quitte son poste après trois années à la tête de la Fedil, «du fait d'une opportunité à la tête de l'UEL (Union des entreprises luxembourgeoises)», comme il l'a expliqué. Il quitte même le conseil d'administration de la Fedil, «pour éviter tout conflit d'intérêts».

Michèle Detaille poursuivra les trois principaux objectifs de son prédécesseur. Il y a d'abord le recrutement de talents, «un défi pour l'industrie luxembourgeoise», qui fait face à une pénurie de main-d’œuvre, selon la nouvelle présidente. Le deuxième objectif concerne la transition énergétique, «qui doit se faire avec les industriels». Enfin, la «transformation digitale, qui va nous permettre d'être plus productifs».

Commerce international et droit du travail

Elle met aussi l'accent sur le commerce international: «Nous avons beaucoup d'entreprises exportatrices, qu'il faut aider». Michelle Detaille se dit favorable aux traités de libre-échange actuellement en débat au niveau européen avec les États-Unis, le Canada, l'Amérique du Sud ou encore le Japon, «sans négliger la protection des consommateurs au niveau de la qualité et la sécurité des produits».

Le droit du travail devrait aussi occuper la nouvelle présidente. Si elle voit d'un bon œil les demandes toujours plus importantes de «travail à la carte», qui permettent de «ramener certaines personnes sur le marché du travail», elle estime que la législation ne suit pas. «Du côté des employeurs, nous restons sur des rigidités anciennes. On voudrait moderniser le code du travail, en dialoguant avec le gouvernement et les députés», conclut Michèle Detaille.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)