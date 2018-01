Le taux de chômage est stable en décembre

Après la baisse spectaculaire enregistrée en octobre, le taux de chômage se stabilise. Comme pour les deux mois précédents, le taux de chômage, corrigé des variations saisonnières calculé par le STATEC, s’établit à 5,8% de la population active en décembre. Le nombre de demandeurs d’emploi résidents disponibles inscrits à l’Adem s’établit à 17 283 au 31 décembre 2017. Sur un an, cela constitue une baisse de 839 personnes, soit de 4,6%. À noter que pour novembre, 15 876 chômeurs avaient été recensés.

Des statistiques sur l'emploi plus détaillées



Une nouvelle publication, intitulée « Chiffres clés », est disponible en version papier, mais aussi de manière enrichie et interactive sur le site de l'Adem (adem.lu) et sur la plateforme des données du gouvernement (data.public.lu).

De nouvelles données sont accessibles, comme les demandeurs d'emploi non-résidents inscrits à l'Adem et disponibles pour le marché de l'emploi luxembourgeois. Sur Internet, il sera aussi possible d'affiner les données en réalisant des recherches selon des critères de sexe, d'âge, de niveau de formation, de durée d'inscription ou encore de lieu de résidence.

La baisse profite tout particulièrement aux demandeurs d’emploi âgés de moins de 30 ans (-8,6%) et aux demandeurs d’emploi peu qualifiés (-7,6%). Le nombre de chômeurs de longue durée diminue lui de 7%. Par contre, le nombre de demandeurs d’emploi âgés de 45 ans diminue de manière plus modeste (-1% sur un an) et le nombre de demandeurs d’emploi diplômés de l’enseignement supérieur progresse de 3%.

Un taux de chômage à 4% dans 5 ans, «pas irréalisable»

Le nombre de bénéficiaires d’une mesure pour l’emploi reste inchangé sur un an. Néanmoins, suite aux changements législatifs intervenus en août 2017, il y a eu des variations importantes au niveau des stages de professionnalisation, où le nombre de bénéficiaires a plus que triplé sur un an, et des occupations temporaires indemnisées qui ont vu le nombre de bénéficiaires chuter de 30,5%. Comme toujours, la présence de chômeurs n'empêche pas les entreprises de déplorer des postes vacants. Au cours du mois de décembre 2017, les employeurs ont déclaré 2 122 postes vacants à l’Adem, soit 8,7% de plus qu’en décembre 2016.

Lors d'une conférence de presse lundi matin, Nicolas Schmit, ministre du Travail et de l'Emploi, a estimé qu'un taux de chômage à 4% dans les 5 ans, n'était «pas irréalisable» et que la formation était une des clés pour y parvenir. «Parfois on constate que les personnes sont un peu réticentes à se faire former, donc il faut les convaincre, les motiver», a-t-il expliqué. «On a vu récemment une grande surface qui a engagé des personnes. Ce sont celles qui ont terminé les formations qui ont eu un contrat.»

Les réactions de Jean Ries, chef de service études et statistiques de l'Adem et de Nicolas Schmit, ministre du Travail et de l'Emploi:





