Luxembourgeois appelés à partir: «On ne sait rien»

Les tensions se font de plus en plus vives entre la Russie et l'Ukraine. L'imminence d'un conflit armé se précise de jour en jour. Face à cette situation incertaine, le gouvernement luxembourgeois a lancé samedi, une recommandation «aux ressortissants luxembourgeois de quitter l’Ukraine, si leur présence n’est pas nécessaire», ajoutant que «tous les voyages vers l’ensemble du territoire ukrainien sont fortement déconseillés».

«Pour le moment, personne n'a pris contact avec l'assistance consulaire», disait dimanche, le ministère des Affaires étrangères, contacté par L'essentiel. Il est vrai que, «selon les dernières statistiques, seuls 17 Luxembourgeois résidant en Ukraine ont été dénombrés», dont les footballeurs internationaux Olivier et Vincent Thill, actuellement en stage de préparation avec leur club sur la riviera turque. «Le stage se termine samedi, mais pour le moment, on ne sait rien, le club ne nous a rien dit», relatait dimanche Olivier Thill. À ces 17, s'ajoutent deux personnes qui se sont inscrites dans le système «LamA» («Lëtzebuerger am Ausland»).

À l'inverse, ils sont «plus de 2 000 Ukrainiens au Luxembourg», dit Nicolas Zharov, président de l'association LUkraine, qui facilite l'intégration de la communauté ukrainienne au Grand-Duché. Pour lui, la décision du gouvernement «suit l'exemple des pays voisins», ajoutant que «là-bas, les habitants sentent le danger» et que «tout le monde se prépare à la guerre». C'est la Belgique qui se charge de l'assistance consulaire des Luxembourgeois en Ukraine.

(Jean-François Colin/L'essentiel)