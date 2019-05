16 000 canards jaunes ont navigué sur la Pétrusse

«La Duck Race est un événement typiquement luxembourgeois. Les gens se rassemblent dans la bonne humeur et surtout pour la bonne cause. Nous sommes des habitués. Nous achetons toujours deux à trois canards» racontent Hugo, 34 ans, et Jessica, 30 ans, venus de Leudelange pour assister à la populaire course de canards en plastique sur la Pétrusse, à Luxembourg-Ville.

Une marée jaune de 16 000 volatiles en plastique numérotés a envahi la Pétrusse, sous de timides rayons de soleil. Les petits canards ont navigué sereinement vers la ligne d’arrivée, quelques centaines de mètres plus loin. Et ce pour la bonne cause puisqu’au-delà de la course, l’objectif de l’association la Table ronde luxembourgeoise, organisatrice de l’événement, est de récolter des fonds pour les associations caritatives. Les canards étaient vendus 5 euros pièce.

«Ça fait rêver les plus petits»

Des milliers de visiteurs étaient amassés le long du ruisseau, les smartphones braqués sur la course. «C’est la première fois qu’on vient. Le concept est juste génial! La course, bien sûr, mais aussi l’ambiance, conviviale et bon enfant», expliquent Joshua, 23 ans, et Carlos, 21 ans, venus de Diekirch.

Les enfants, aux premières loges, n'ont pas manqué une miette du spectacle. «Maman, il est où notre canard?» s’interroge le petit Timothy, 3 ans, spectateur attentif de l'événement. «Ça fait quelques jours qu’ils se réjouit pour la Duck Race. Des milliers de canards qui naviguent sur la Pétrusse, ça fait rêver les plus petits», confie sa maman, Eva, 28 ans, de Luxembourg-Ville.

(Ana Martins/L'essentiel)