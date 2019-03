Le coût du travail dopé par le secteur financier

Le coût horaire moyen du travail est particulièrement élevé au Luxembourg et augmente rapidement, confirme une étude du Statec publiée mardi. Chaque heure de travail coûterait ainsi en moyenne 39 euros aux employeurs du pays (+2,3% en quatre ans), contre 26 dans l’ensemble de l’Union européenne. Dans l’UE, seuls les employés danois reviennent plus cher, à 42 euros.

Sans surprise, le secteur de la finance et des assurances fait exploser la moyenne, les salariés coûtant 71 euros de l’heure, loin devant les 39 euros des salariés du secteur santé et action sociale et les 35 euros du transport. Dans certains domaines, comme la construction (26 euros) et l’industrie (34 euros), le coût horaire luxembourgeois est inférieur à celui des pays limitrophes.

Le coût du travail, calculé sur un échantillon représentatif de 2600 entreprises excluant cependant l’administration publique, comprend les coûts directs et indirects. Les premiers englobent les salaires et autres primes, tandis que les seconds sont constitués des charges, cotisations, des vêtements de travail ou encore des frais de formation. Au Luxembourg, si les salaires sont élevés, les coûts indirects sont particulièrement faibles, avec 13% du coût total, le deuxième niveau le plus faible de l’UE.

(jg/L'essentiel)