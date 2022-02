Un conducteur fantôme se tue et fait un blessé sur l'A4

Un grave accident de la circulation s'est produit vers 2h15 du matin dans la nuit de vendredi à samedi, sur l'A4 vers la capitale entre les sorties Leudelange Sud et Leudelange Nord. La police indique ce samedi matin qu'un automobiliste fantôme a été signalé à contre-sens sur l'A4 dans le sens Esch-Luxembourg.

Alors que sa voiture arrivait à hauteur de Leudelange, elle est entrée en collision avec une autre voiture venant en sens inverse et a pris feu après le choc. Malgré des secours rapidement arrivé en grand nombre sur les lieux, il était trop tard pour le conducteur, qui est mort dans l'accident.

Une autre conductrice blessée

La femme au volant de l'autre voiture a dû être désincarcérée avant d'être transportée à l'hôpital avec des blessures dont la gravité n'a pas été précisée. Un troisième véhicule a été légèrement endommagé par les débris sur la route. La police a ouvert une enquête pour déterminer les causes précises de ce drame. Le tronçon de l'A4 entre les sorties Leudelange Nord et Leudelange Sud a été fermé à la circulation pendant les opérations de sauvetage et de nettoyage de la chaussée.

D'autres accidents ont émaillé la soirée de vendredi. Ainsi, une personne a été blessée du côté d'Echternach vers 17h35. La police a précisé que l'automobiliste a été emmené à l'hôpital. Sans son permis de conduire, puisque son alcootest s'est révélé positif. Enfin, peu avant minuit, c'est sur la CR345 entre Oberfeulen et Mertzig qu'une voiture a été accidentée. Trois personnes ont été blessées et prises en charge par les secours du Nord du pays.

(L'essentiel)