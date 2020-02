Le nombre d'overdoses divisé par six en 18 ans

27% des adolescents âgés de 15 à 18 ans, au Luxembourg, ont consommé du cannabis au moins une fois au cours de leur vie. Soit un jeune sur quatre, selon un rapport du ministère de la Santé publié lundi. Et c'est à peu près la même proportion (23,3%), si on élargit le constat à la population générale du Grand-Duché, entre 15 et 64 ans. Sans surprise, les saisies de cannabis, étaient en hausse en 2018 (dernières données communiquées) et ont représenté 75% du nombre total de saisies sur l'année. Rappelons que le cannabis à usage récréatif doit être légalisé d'ici deux ans.

Mais le gouvernement met surtout en garde contre les consommateurs de drogues «à haut risque». La cocaïne étant, après le cannabis, la drogue la plus consommée (2,5%) au Luxembourg chez les 15-64 ans, précise le rapport. Les saisies de cocaïne, dont le prix a diminué, sont également à la hausse avec une quantité record de près de 347 kg sur l'année 2018.

Moins d'overdoses et d'infections au VIH

Avec «2 250 personnes» concernées environ, le Luxembourg ne figure plus parmi les pays de l'Union européenne où on compte le plus d'usagers à haut risque contrairement à l'an 2000, mais certaines drogues dures restent bien présentes. C'est le cas de la cocaïne donc, de l'héroïne ou encore de mixtures/cocktails... «La polytoxicomanie demeure fréquente au sein de cette même population», alerte encore le rapport.

Pour faire face, le Luxembourg s'est doté ces dernières années de salles de consommation, dont les effets se font sentir. Elles ont notamment permis d'inverser la courbe des infections au VIH chez les injecteurs de drogues, passant de 21 cas en 2016 à 4 en 2018. «L’usage par inhalation, à moindre risque, gagne du terrain sur l’usage par injection», détaille le ministère de la Santé. Un procédé qui permet aussi «une réduction du risque de surdoses»: 26 personnes en étaient mortes en 2000, contre 4 en 2018.

Les usagers de drogues sont aussi mieux suivis et accompagnés, le nombre de traitements ayant augmenté. L'âge moyen d'un consommateur traité au Luxembourg étant 38 ans, contre 28 ans en 1997.

(nc/L'essentiel)