Les «Luxembourg Jackets» vous guident tout l'été

Lynn et Lucas ont tous les deux 20 ans et font partie des «Luxembourg Jackets» pour quatre semaines. Vêtus d'un t-shirt vert portant l'inscription «ask me», soit «interrogez-moi», les jeunes Luxembourg Jackets ne passent pas inaperçus. Ils sont plus de 38 à avoir été recrutés par la ville pour aider les touristes, comme les résidents, qui visitent la capitale, certains dans l'office de tourisme, d'autre dans le palais grand-ducal cet été.

Tel un point d'information mobile, les jeunes parcourent les rues de la ville avec diverses brochures et des plans à distribuer à qui le veut. «Les touristes sont rassurés de nous voir arriver, s'ils ne trouvent pas quelque chose en particulier qu'ils voulaient voir», assure Luca. Plus qu'un job d'été pour Luca, le jeune homme hésite même d'ailleurs à en faire son métier: «Je viens de finir le lycée et le job me plaît bien, donc on verra».

S'il s'agit avant tout un job d'été pour jeunes, il nécessite plusieurs compétences spécifiques. «Il faut savoir parler, l'allemand, le français, l'anglais et le luxembourgeois», explique Lynn. «On doit également avoir une bonne connaissance de l'histoire du pays», ajoute Lucas.

(Marine Meunier/L'essentiel)