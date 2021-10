Les anti-​​CovidCheck veulent «rester libres»

La perspective de la généralisation du régime CovidCheck, qui doit être adoptée par les députés lundi matin, les a remobilisés. Les opposants aux mesures anti-Covid ont défilé ce vendredi soir lors d'une marche blanche de la Philharmonie à la Chambre des députés, où plusieurs centaines de personnes ont acclamé comme une rock star le controversé Dr Ochs, condamné par l'ordre des médecins pour avoir enfreint une dizaine d'articles du code de déontologie.

«Vaccinés ou non-vaccinés, nous restons unis et solidaires. Nous refusons la division de la société», disait l'invitation à la manifestation. «En matière de vaccination Covid19, la liberté de choix doit rester une valeur fondamentale intouchable». Et justement, une fois devant la Parlement, les manifestants, dont beaucoup portaient un ballon blanc et presque aucun n'était masqué, ont scandé «Liberté! Liberté!» ou encore «Mir sinn frei!» (Nous sommes libres), avant de repartir vers le Knuedler pour une nouvelle halte devant l'hôtel de ville, d'où ils ont lâché les ballons.

(L'essentiel)