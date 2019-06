La réalisation de la résidence Garo interdite

Le 15 décembre 2017, le projet de la résidence Garo, à Rodange, au 136, rue Nicolas-Biever, n'est qu'un trou béant rempli d'au moins deux mètres d'eau. Exaspérés, Amar Sahki et l'un de ses voisins s'étaient engagés dans une bataille judiciaire contre le promoteur.

«Nous avons gagné un premier match le 19 juin lorsque la justice a décidé d'annuler la décision du bourgmestre de la commune de Pétange d'autoriser la construction de la résidence», se réjouit Amar Sahki. Reste que cette décision prise en première instance par le tribunal administratif peut encore faire l'objet d'un appel.

Linteaux manquants

Mais pour lui, le combat n'est pas fini. «Le bâtiment, en plus d'être mal construit avec des balcons qui s'effondrent déjà, des linteaux manquants et j'en passe, donne directement sur ma cuisine et les chambres à coucher. Je n'ai plus d'intimité. Mon but est de faire démolir cette abomination. D'ailleurs, le ruissellement d'eau ne s'est pas arrêté non plus», soutient-il.

Selon les motivations du tribunal, le Plan d'aménagement général de Pétange n'autorise à cet endroit que la réalisation d'une maison unifamiliale. Or, la résidence Garo se compose de six appartements vendus chacun dès 200 000 euros. Selon nos informations glanées sur place, le chantier a récemment été confié à la société Mir Bauen SARL, dont les ouvriers n'ont pas été payés ces derniers mois.

