Swissquote rachète Keytrade Bank Luxembourg

La société suisse d'investissement Swissquote, spécialisée dans le courtage en ligne, poursuit son expansion en Europe, en rachetant l'établissement luxembourgeois Keytrade Bank Luxembourg, annonce-t-elle, mercredi, sans dévoiler le montant de la transaction. Avec ce rachat, Swissquote deviendra la première banque de courtage et d'investissement en ligne au Luxembourg, affirme l'entreprise suisse, dans un communiqué.

Active au Luxembourg depuis 1999, Keytrade Bank Luxembourg compte 8 200 clients et 1,7 milliard d'euros d'actifs sous dépôt. Depuis 2016, la banque faisait partie du groupe Crédit Mutuel Arkéa en tant que filiale d’Arkéa Direct Bank.

Ce rachat va se faire par le biais de sa filiale au Luxembourg, précise Swissquote, indiquant qu'il reprendra la majeure partie du personnel de Keytrade Bank Luxembourg, sans donner de détails sur les effectifs. Cette acquisition, sujette à autorisation réglementaire, devrait être finalisée au cours du premier semestre, selon Swissquote.

Through its Luxembourg based subsidiary, the Swissquote Group acquires Keytrade Bank Luxembourg.

