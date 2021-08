De nombreuses infractions relevées sur les chantiers

Dans le cadre de leur mission de prévention des risques professionnels sur le lieu de travail, les inspecteurs de l’Inspection du travail et des mines (ITM), «Contrôles, chantiers et autorisations» (CCA) et «Détachement» (DET) ont effectué 185 contrôles concernant 115 entreprises sur 155 chantiers durant le congé collectif (30 juillet-22 août 2021). Les contrôles ont été réalisés dans les secteurs de la construction et du chauffage, sanitaires et climatisation.

Lors de ces vérifications, de nombreuses irrégularités ont été relevées. Six arrêts de travail ont été prononcés à l’encontre d’entreprises de travaux de bâtiment et de génie civil qui ne disposaient pas de dérogations pour pouvoir travailler durant le congé collectif, deux arrêts de travail de 48 heures et une prolongation signifiés pour «danger imminent et grave pour la sécurité et la santé des salariés présents sur les lieux de travail», trois fermetures notifiées à des installations soumises aux dispositions relatives aux établissements classés (commodo/incommodo), huit fermetures de chantiers prononcées suite à différentes infractions en matière de sécurité et de santé au travail, sept injonctions établies contre quatre entreprises et trois maîtres d’ouvrage pour régulariser des infractions de sécurité et de santé au travail, six cessations de travail prononcées à l’encontre de six employeurs qui, dans l’ensemble, ont occupé dix salariés ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ou sans autorisation de travail.

En outre, une amende de 7 500 euros a été prononcée à l’encontre d'une entreprise pour avoir employé illégalement trois ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Une autre amende de 2 500 euros a été notifiée à l’encontre d'un employeur pour avoir «embauché» illégalement un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier.

(pp/L'essentiel)