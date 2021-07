Pour la pause midi, un sandwich et un test PCR

«Je pars en vacances samedi et je n'avais pas envie de payer 60 euros pour un test. Ici c'était parfait, très rapide et ça n'a pas fait mal, c'était super», sourit Karim. Le jeune résident de 31 ans est donc passé ce mercredi par le City Concorde, à Bertrange, pour y subir un test PCR gratuit. Depuis ce mercredi, le ministère de la Santé a ajouté une nouvelle facette à sa panoplie anti-Covid, le «Large Scale Testing on tour», avec des débuts sur le parking du City Concorde.

«Le ministère a décidé de lancer une équipe par jour sur un site déterminé», explique Anne-Florence, cheffe du nursing pour tout le Large Scale Testing et qui est passée à Bertrange voir comment les choses se mettaient en place. «C'est important d'aller vers les gens». En arrivant sur place, les candidats au test (résidents et frontaliers, il suffit d'avoir un matricule CNS et une pièce d'identité, et d'avoir plus de 4 ans) doivent scanner un QR code qui les renvoie vers un site pour s'inscrire. Une fois tout ça réussi - c'est plus long pour certains que pour d'autres - ils reçoivent ainsi un nouveau QR code qui permet à l'équipe du LST de vérifier les données et de procéder au prélèvement (dans la gorge). Le résultat arrive par SMS comme dans les autres centres de tests.

Une vingtaine de tests par heure

«C'était facile et efficace, je trouve, ça m'a pris deux minutes, il n'y a pas eu d'attente», affirme Myriam, 35 ans, qui tient à se faire dépister régulièrement «tant que je n'ai pas eu ma deuxième dose de vaccin». Elle a profité de son passage au City Concorde, où elle a acheté de quoi déjeuner, pour se faire tester, lunch-bag à la main. Konstantin, 31 ans, réside lui à Bertrange. «Je participe à un événement avec du monde, ce week-end. Comme c'est tout près de chez moi, ça m'a pris 10 minutes pour que tous les gens que je vais voir soient en sécurité. C'était efficace».

Après trois heures de pratique, mercredi, les responsables de la petite tente blanche sous laquelle se déroulent les tests estiment avoir vu défiler une soixantaine de personnes, soit autour de 20 par heure. Ce qui correspond plus ou moins aux attentes. «Les gens sont un peu embêtés pour s'inscrire au dépistage. Quand il n'y a pas d'obligation, la démarche est un peu compliquée», reprend Anne-Florence. Du coup, le LST ira vers les gens, jour après jour. «Le City Concorde a tout de suite été d'accord. On va aussi essayer d'aller sur les marchés, on a demandé aux communes. On ira aussi à la Cloche d'Or, au Kirchberg... Le but c'est d'atteindre un maximum de gens sans démarches pour eux».

Le ministère de la Santé a d'ailleurs indiqué mercredi sur Twitter que l'équipe mobile sera à Auchan Kirchberg, ces trois prochains vendredis.

Le 9 juillet, le 16 juillet et le 23 juillet nous vous accueillons de 10h à 17h à notre station de test mobile à Auchan Kirchberg.

