À Bissen, les bus scolaires ne roulent qu'à l'électrique

À Bissen, la centaine d’enfants de l’école précoce et de l’école primaire ne rouleront plus qu’en bus électrique. Suite aux résultats «très concluants» de la phase de test débutée en septembre, avec les Voyages Emile Weber et avec la mise en service d’un second bus, Bissen est la première commune du pays à électrifier son transport scolaire.

«Ces bus permettront non seulement de diminuer les émissions de CO2, mais aussi d’améliorer la qualité de transport», a souligné le bourgmestre Jos Schummer. Les quatre trajets par jour, pour une heure au total, comptent 18 arrêts pour se rendre ou revenir de cours. «On a également prévu les trajets pour les activités sportives et parascolaires comme la piscine et les sorties en forêt», a aussi expliqué Jos Schummer.

«Le véhicule est rechargé toutes les nuits dans la commune même»

La commune, qui finance le service, n’a pas communiqué sur les montants engagés, mais reconnaît que cela coûte «un quart de plus que pour un bus normal». Fabriqué par le constructeur chinois Yutong, l’autobus a une capacité de 55 places et une autonomie de quelque 200 kilomètres.

«Le véhicule est rechargé toutes les nuits dans la commune même», précise Romain Kribs, attaché à la direction du groupe Emile Weber. «Nous avons d’autres projets avec 6 ou 7 autres communes luxembourgeoises, comme des bus à la commande (minibus de huit places)», dit-il.

(Ana Martins/L'essentiel)