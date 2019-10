Un «oubli» sur la limitation de vitesse sur l'A6

En empruntant l'autoroute A6, lundi matin, en direction du Luxembourg, Florent, un lecteur, a vécu un pic de tension. «Tous les panneaux électriques indiquaient le même message que les semaines précédentes, à savoir que la régulation de vitesse à 90 km/h était d'application», raconte-t-il.

Or, cette limitation testée depuis juin, de 6h15 à 9h15, sur les autoroutes A6 et A1 de la frontière belgo-luxembourgeoise (Sterpenich) jusqu'à l'échangeur Kirchberg, n'est pas censée être appliquée pendant les vacances scolaires (ni pendant les jours fériés), et donc pas au cours de ces vacances de la Toussaint, comme l'indique le gouvernement. Alors que s'est-il passé? Contactés, les Ponts et Chaussées indiquent que les panneaux électriques n'ont pas été mis à jour lundi matin, en raison d'un «oubli». «L'erreur a été rectifiée au bout de quelques minutes», assurent-ils.

Phase test prolongée jusqu'aux vacances de Noël

Pour rappel, une première phase de test avait été lancée le 3 juin dernier. L'objectif affiché était d'optimiser le flux du trafic sur les tronçons critiques du réseau autoroutier pendant les heures de pointe du matin. «La circulation est devenue plus fluide, ceci grâce à une harmonisation du flux de trafic ainsi que de la limitation des changements de files ainsi qu'une réduction des manœuvres de freinage brusques, se félicitaient le 16 septembre dernier les Ponts et Chaussées. Le temps de voyage et le risque d'accidents ont d'ailleurs été réduits».

Au vu de ces résultats jugés positifs et afin de récolter davantage de données, la phase test a été prolongée jusqu'au vendredi 20 décembre 2019, juste avant le début des vacances de Noël. Un premier bilan consécutif de la mesure doit être présenté au début de l'année prochaine, après analyse des résultats.

(Olivier Loyens/L'essentiel)