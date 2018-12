Une panne d'électricité affecte Dudelange

Une panne électrique affecte une partie du secteur de Dudelange, rapporte RTL. Les raisons de la panne, qui a commencé vers 18h40, sont pour le moment inconnues.

Des réparations sont en cours pour tenter un retour à la normale le plus rapidement possible. Personne n'était disponible vendredi soir chez les fournisseurs d'énergie pour fournir plus de précisions.

(L'essentiel)