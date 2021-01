Premiers vaccins anti-​​Covid dans les hôpitaux

Après le centre de vaccination du Limpertsberg et onze maisons de soins, les injections de vaccin contre le Covid ont démarré dans les hôpitaux luxembourgeois. Au total, elles devraient concerner plus de 12 000 personnes. Si l'hôpital du Nord doit démarrer mercredi, le Centre hospitalier de Luxembourg (CHL), le Centre hospitalier Émile-Mayrisch (CHEM), à Esch, et les Hôpitaux Robert-Schuman (HRS), au Kirchberg, ont commencé ce mardi à vacciner leur personnel.

«Nous avons donné priorité aux personnes qui ont un contact direct avec le Covid. Et il y a certaines spécialités très exposées comme ceux qui travaillent aux urgences ou en soins intensifs», expliquait le Dr Gérard Schockmel, infectiologue aux HRS. Du médecin à l'agent d'entretien, la vaccination se fait donc par service et non par fonction.

«Seuls 14% le refuseraient»

«Mon objectif est d'avoir vacciné tous les volontaires qui travaillent ici à l'hôpital, fin mars, précisait le directeur général des HRS, Claude Schummer. Après fin mars nous voulons aussi vacciner nos patients vulnérables et participer à l'effort de vaccination de la population». Une enquête à été réalisée au sein du personnel. «54% souhaitaient se faire vacciner tout de suite et seuls 14% le refusaient, les autres préférant attendre», précise le directeur.

En pratique, 3 700 personnes sont concernées par la première phase. À ce jour 3 510 doses de vaccin sont disponibles ou annoncées. Soit de quoi vacciner 1 755 personnes durant une campagne de trois mois entre les HRS, le Rehazenter et Omega 90. Le cycle de vaccination pour une personne prend 18 minute et les hôpitaux Robert-Schuman qui ont investi 120 000 euros en infrastructures pour cela, comptent vacciner 96 personnes par jour, avec un système de réservation.

(Nicolas Martin/L'essentiel)