10h50 Les discours ont cessé. Le cortège pourrait bouger dans les minutes à venir.

10h35 Tous les groupes de manifestants semblent s'être enfin rassemblés. «L'ambiance est chaleureuse, tout le monde se salue», note notre journaliste. «Grosse démonstration de force mais dans un bon esprit».

10h30 Le président de Solidarnosc, Piotr Duda a pris la parole.

10h15 Les manifestants tentent de se réunir devant les tours de la CJUE. «Pour l'instant tout se fait dans un bon esprit, dans un esprit pacifique», indique notre journaliste. «Il n'y a pas un chat dans le quartier, toutes les entrées des bâtiments sont sécurisées mais pour le moment les manifestants sont disciplinés, ils font beaucoup de bruit mais il n'y a aucun débordement».

9h55 Une centaine de manifestants sont arrivés par le Pont Rouge et ne peuvent accéder aux tours de la CJUE, bloqués par les barrières de police. Tout de blanc et de rouge vêtus, ils scandent «Solidarnosc» et «Pologne».

9h50 «On est ici pour apporter notre soutien à la Cour de justice de l'Union européenne», indique une contre-manifestante, devant la Philharmonie. «On doit respecter les jugements de la Cour et on est ici pour montrer qu'il y a des gens en Pologne qui croient aux valeurs de l'UE».

«Je ne comprends pas cette manifestation parce que l'UE a beaucoup apporté à la Pologne et aux Polonais», poursuit-elle. «J'espère que ça va être calme», conclut-elle. «Mais ces gens manifestent aussi en Pologne et c'est très rarement calme».

9h45 La police rappelle qu'un numéro est à disposition de la population pour avoir des informations.

#manif_2210 #kirchberg – Hotline



Die Hotline zur Demo. ist nun geöffnet.



☎️(+352) 244 242724



⚠️Zur Erinnerung : Diese ist spezifisch für Fragen zur Demo. eingerichtet worden. Für Notfälle welche eine Polizeiintervention benötigen, wählen Sie die #113. — Police Luxembourg (@PoliceLux) October 22, 2021

9h25 Les klaxons, les pétards et les sirènes se font entendre, selon le journaliste de L'essentiel présent sur place. «Des centaines de manifestants affluent vers la Cour de justice de l'UE, c'est une grosse mobilisation».

9h Des barrières et des barbelés entre deux arrêts de tram, de l’arrêt Philharmonie-Mudam à l’arrêt Rout Bréck-Pafendall, et des des dizaines de policiers jusqu’à l’arrêt Theater. Celles et ceux qui n’étaient pas encore au courant de l’importante manifestation de mineurs polonais, ce vendredi matin devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) ont dû être surpris tant la mobilisation des forces de l’ordre est importante.

Casques à la main et sourire aux lèvres pour le moment, de nombreux policiers belges attendaient vers 8h45, l’arrivée des manifestants à proximité de la CJUE au Kirchberg. Quant aux policiers luxembourgeois, on le retrouvait plus tôt au Glacis près du Grand Théâtre de la Ville de Luxembourg où la manifestation doit se poursuivre en direction de l’ambassade de République tchèque. 2 000 ouvriers polonais sont attendus.

Les premiers manifestants arrivaient vers 9h10.

Vers 9h05, les premiers manifestants ont pointé le bout de leur nez sous un froid extrêmement piquant. Mégaphones, drapeaux de la Pologne et cagoules sont de la partie. Les policiers ont remis leurs casques et sorti les boucliers avant de dialoguer en anglais et sans difficultés avec un premier petit groupe pacifique.

(Frédéric Lambert/L'essentiel)