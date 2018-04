Première utilisation concrète pour le GovSat-​​​​​​1

Fin janvier, le satellite GovSat-​​​​1, exploité par le Luxembourg et la société SES, était mis sur orbite par une fusée Falcon 9 de SpaceX sous le regard attentif de Xavier Bettel, d'Étienne Schneider et du couple héritier grand-ducal. Depuis son lancement en grande pompe, le satellite s'était fait un peu oublier.

Pourtant, il s'apprête à fonctionner de manière très concrète. Sur Twitter, la société GovSat a annoncé ce vendredi avoir son premier utilisateur. Le Godetia, un navire de commandement et de soutien logistique de l'armée belge, utilisera le satellite GovSat-1 pour ses prochaines missions. «Notre satellite entre désormais officiellement dans sa phase opérationnelle», s'est réjoui GovSat.

Pour rappel, le satellite a été conçu exclusivement pour l'usage des gouvernements et des institutions. Outre les communications vers des bateaux, il doit aussi permettre d'assurer des liaisons avec des plateformes aéronautiques ou d'aider à la surveillance des frontières.

Proud to announce our first user! The @TheBelgianNavy's #Godetia command ship will be using #GovSat-1 for its upcoming missions. Our satellite has now officially entered into operational service #govsat #milsatcom pic.twitter.com/KyRnh2JBpS