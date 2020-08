La Ville vous fait gagner des bons d'achat de 50€

Pour soutenir le commerce, touché par la crise liée à la pandémie de coronavirus, la ville de Luxembourg n'a pas hésité à mettre la main au portefeuille en débloquant 21 720 bons d'achat qui représentent 1,086 million d'euros d'aide directe. Si l'opération avait déjà été annoncée depuis le mois de juin, on sait désormais comment vont être distribués ces bons d'achats.

16 411 bons d'achats d'une valeur de 50 euros, à utiliser dans 1 086 établissements de la capitale, sont à gagner. Pour cela, les résidents et frontaliers auront la possibilité de participer à différents jeux-concours. D'abord en remplissant, dès à présent, un formulaire sur le site internet de la Ville. Un tirage au sort informatisé aura lieu chaque semaine entre le 14 août et le 2 octobre.

Concours sur les réseaux sociaux

Mais il sera aussi possible de participer en découpant, dans une brochure qui sera distribuée à tous les ménages de la Ville de Luxembourg en août, un coupon-réponse qui sera à renvoyer pour s'inscrire à deux tirages au sort en septembre. Dès la mi-août et pendant un mois, des cartes postales prépayées seront également distribuées dans différents quartiers. «Ces moments et endroits ne sont pas communiqués à l’avance», précise la Ville. Là encore, la carte postale sera à remplir et à renvoyer pour donner droit à participer aux tirages au sort de septembre.

Enfin, jusqu'au 1er octobre, des bons seront à gagner via des concours sur les différents réseaux sociaux de Ville de Luxembourg. En outre, plus de 5 000 bons d'achat vont être offerts à la Direction des Affaires sociales de la Ville de Luxembourg, en charge d'une distribution séparée qui doit profiter aux personnes en situation plus précaire.

(L'essentiel/Nicolas Chauty)