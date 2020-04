«Rassurée par les rues souvent désertes»

Pour Sam Tanson, le confinement n'est pas complet, il faut travailler: «Je passe mon temps entre mon bureau du ministère de la Justice et celui de la Culture, avec de nombreux dossiers à régler. D'un côté, il faut veiller à maintenir le fonctionnement des tribunaux pour assurer le travail des avocats et le suivi des procédures, pour que le droit des justiciables soit garanti. De l'autre, il faut mettre en place les mesures d'aide et de suivi pour aider les artistes et ceux qui œuvrent dans le domaine de la culture», raconte-t-elle.

Ses déplacements quotidiens se font dans un cadre différent: «Je pars plus tôt, comme les enfants ne sont pas à l'école, et je finis mes journées parfois un peu plus tôt, car il n'y a pas de manifestations, comme des vernissages. Lors de mes trajets entre le centre-ville et le Kirchberg, je vois que les rues sont souvent désertes. Cela montre que les mesures sont respectées et cela me rassure».

Ce qui lui manque peut-être le plus, c'est l'ambiance des manifestations auxquelles elle assiste en tant que ministre de la Culture: «Cette légèreté d'une soirée au théâtre ou d'un concert me manque. Mais pour l'instant, la seule chose qui m'importe, c'est d'avancer dans mes dossiers». Jean-François Servais

(Jean-François Servais / L'essentiel )