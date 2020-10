POST mettra en service la 5G le 16 octobre

Alors qu'un débat animé s'est tenu cette semaine à la Chambre au sujet de l'introduction de la 5G, POST prend les devants et la lancera au Grand-Duché dès le vendredi 16 octobre. À cette date, «les premiers sites de son réseau mobile 5G, situés sur la Ville de Luxembourg et d'autres zones pilotes seront mis en service», a expliqué l'opérateur dans un communiqué.

POST précise que sa couverture 5G «sera étendue à d’autres régions, dont début 2021 les régions d’Ettelbruck et de Diekirch, courant 2021 les zones urbaines du sud du pays et ensuite progressivement dans le reste du pays». Alors que plus de 7 000 signatures avaient été recueillies par une pétition initiée par la «Biergerinitiativ Stop 5G Luxembourg» et réclamant l’arrêt du déploiement de cette technologie dont ils craignent les effets sur la santé, POST assure qu'«ainsi, la 5G utilisera la même gamme d’ondes que les technologies existantes, mais de façon plus efficace, et donc moins énergivore».

Plus de 400 jeux vidéo

Lors du débat à la Chambre mardi, le Premier ministre Xavier Bettel avait assuré que si un danger était avéré, le Luxembourg, qui appliquerait les normes les plus strictes, «serait le dernier pays à poursuivre son déploiement».

POST va introduire la 5G dans ses forfaits SCOUBIDO pour les clients particuliers et BusinessEurope pour les clients professionnels, sans augmentation de tarif, et développera une nouvelle gamme de forfaits 5G «permettant des vitesses de connexions allant jusqu'à 1 Gbit/s, jusqu'à 100 GB de volume data, mais surtout la possibilité d'accéder à plus de 400 jeux vidéo grâce à un service développé avec Blacknut.

(Nicolas Martin/L'essentiel)