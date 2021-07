Il tombe dans une embuscade près de la gare

Il était aux alentours de 17h40, mardi, quand un homme est tombé dans un piège tendu par trois individus dans le quartier de la Gare. Deux d’entre eux lui ont demandé une cigarette, rue du Fort Neipperg, tandis que le troisième, au départ plus à l'écart, lui a dérobé son portefeuille avant de s’enfuir.

La victime a tenté de le poursuivre mais a été retenu par les deux autres malfaiteurs qui ont ensuite également pris la fuite. Une enquête a été ouverte.

Plus tard dans la soirée, un homme s’est également fait agresser et dérober son sac et son GSM, vers 22h40, dans la rue du parc Gerlache, à Differdange. Une enquête a également été ouverte.

(L'essentiel)