«Esch 2022» recherche des bénévoles

Si vous souhaitez participer au projet d'Esch-sur-Alzette, Capitale européenne de la culture en 2022, vous avez désormais la possibilité de vous inscrire en tant que bénévole. Comme l'équipe du projet «Esch 2022» l'a souligné mercredi, elle est actuellement à la recherche de personnes de plus de 18 ans pour soutenir le projet lors des manifestations de septembre 2021 à décembre 2022.

Esch 2022, dont la devise est «Remix Culture», est un projet qui fait appel à «l'intégration et à la participation des habitants de la région». Toute personne souhaitant devenir membre de la «communauté Remix» et apporter sa pierre à l'édifice en tant que «serveur, artiste ou guide» peut désormais prendre contact avec les organisateurs.

À partir du 22 février 2022, Esch-sur-Alzette sera, en tant que Capitale européenne de la culture, au cœur de plus de 140 projets, mettant en lumière la diversité sociale et culturelle d'une région façonnée par l'exploitation minière. La «région Minett» située au sud du Luxembourg s'étend au-delà de la frontière française. D'où la participation de dix autres communes luxembourgeoises environnantes et de huit communes françaises de la communauté de communes du Pays Haut Val d’Alzette.

Jusqu'au 22 décembre 2022, des pièces de théâtre, des performances artistiques et de l'art numérique seront proposés dans les différentes communes. Il s'agit de célébrer la pensée européenne, l'immigration et la coexistence de différentes cultures. 120 nationalités se côtoient quotidiennement dans la région sud du Luxembourg, notamment en raison de la présence de l'Université d'Esch-Belval. Avec environ 35 000 habitants, Esch-sur-Alzette est la deuxième ville la plus importante du pays.

Le projet est également considéré au niveau local comme une occasion de tisser des liens encore plus étroits avec la région transfrontalière. En 1995 et 2007, le titre de Capitale européenne de la culture était détenu par la capitale luxembourgeoise. En 2022, Esch 2022 partage ce titre avec deux autres villes européennes: Kaunas, en Lituanie et Novi Sad, en Serbie.

(L'essentiel/dpa)