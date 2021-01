«30% des bars et des restos ne rouvriront pas»

Les nouvelles annonces gouvernementales ont mis un nouveau gros coup sur la tête des établissements du secteur de l’Horesca au Luxembourg. Fermés depuis le 25 novembre, les bars et restaurants savent désormais qu’ils pourront rouvrir au mieux le 1er février. Mais certains n’y croient pas.

«Au mieux, on pourra rouvrir après la Saint-Valentin le 15 février, voire début mars, prédit Vincenzo Centrone, le patron du Mio & Mio, au City Concorde, à Bertrange. Mais pour avoir discuté avec pas mal d’autres patrons de bars et de restaurants, je peux vous dire que 30 % ne rouvriront pas et que d’autres suivront si la situation n’évolue pas».

Comme beaucoup d’autres dans son secteur, Vincenzo Centrone voudrait comprendre. «Si on vient me prouver que nos établissements sont des endroits où les risques de propagation du virus sont grands, je suis d’accord de fermer. Mais jusqu’ici, personne n’a rien pu prouver».

«J’ai perdu tout ce que j’avais gagné en trois ans»

Un autre souci concerne les aides et les formalités administratives. Julien Crespeigne, patron d’un établissement à Differdange, attend mais ne voit rien venir. «Les administrations me disent qu’elles sont surchargées, mais en attendant, nos caisses sont vides. Dans l’état actuel, je risque de devoir me passer de certains membres de mon personnel à la réouverture».

Les liquidités manquent cruellement et le patron du Mio & Mio ne s’en cache pas. «En quelques mois, j’ai perdu tout ce que j’avais gagné en trois ans. On ne tiendra pas indéfiniment».

(Jean-François Servais/L'essentiel)