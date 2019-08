Notre série d'été... Une balade avec des alpagas

Cet été, L'essentiel et L'essentiel Radio vous proposent une série de reportages pour partir à la découverte de lieux incontournables et surprenants au Grand-Duché. Ce jeudi, c’est de Hovelange (une section de la commune de Beckeich) dont on parle et plus particulièrement d’une balade qu’on peut faire en compagnie d’animaux pas comme les autres: des alpagas.

Notre journaliste Jean-François Servais a eu l’occasion de rencontrer Danielle et Jean-Marc, qui possèdent six alpagas dans leur ferme pédagogique. Des balades sont organisées pour différents groupes et des activités sont également proposées pour les enfants dans leur ferme. Une rencontre avec ces animaux qu’on ne trouve pas partout au Grand-Duché…

