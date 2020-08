La soirée très agitée d'un ivrogne dans la capitale

L'ivresse peut mener aux pires comportements. L'homme arrêté dimanche par la police, route de Thionville, à Luxembourg, risque de se souvenir longtemps de sa soirée très animée. Son premier méfait? Insulter et harceler les clients d'une station-service. Appelée sur place, la police est venue mais il avait déjà quitté les lieux. Ce n'était que partie remise.

Les policiers sont finalement tombés sur l'ivrogne en train de dormir dans un arrêt de bus. L'homme qui «perturbait l'ordre public et représentait un danger pour lui-même et pour les autres», a été arrêté. Une issue qu'il n'a que très peu goûtée... Transporté à l'hôpital dans un premier temps, il s'en est pris verbalement aux policiers en plus de distribuer coups de poing et coups de pied.

Et ce n'est pas son arrivée aux urgences qui l'a calmée, bien au contraire... La police rapporte qu'il est devenu de plus en plus agressif jusqu'à son placement en détention. Comme si cela ne suffisait pas, il a également tenté de s'échapper et a attaqué un policier. Une série d'agressions qui lui ont finalement valu un procès verbal pour rébellion.

(th/L'essentiel)