Les résidents associés au futur du luxembourgeois

Alors que la loi sur la promotion de la langue luxembourgeoise doit être votée avant la fin de la législature, les citoyens luxembourgeois et non luxembourgeois sont également appelés à contribuer au débat. Pour cela, quatre rendez-vous sont programmés: le mardi 27 février au forum Geesseknäppchen dans la capitale, le jeudi 8 mars, à la Kufa, à Esch-sur-Alzette, le jeudi 15 mars, à la Bierger-a Kulturhaus, à Mondorf-les-Bains et le mardi 20 mars, au Al Seeërei de Diekirch. En parallèle, les internautes peuvent s'exprimer sur le site www.sproocheronn.lu.

Articulés autour de trois thèmes (apprendre, travailler et vivre), ces espaces de libre expression aboutiront à des propositions. Autant d'idées qui seront prises en compte dans l'élaboration du plan d'action pour la langue luxembourgeoise, qui doit se déployer sur vingt ans.

La transmission n'est plus garantie

Pour rappel, un commissaire à la langue luxembourgeoise sera chargé de mettre en place le plan d'action, une fois la loi entrée en vigueur: «Il faut une certaine patience pour obtenir des résultats sur ce sujet. La promotion d'une langue ne se fait pas qu'à partir de programmes politiques et de propositions d'experts. Et pour cause, ce sont les citoyens qui l'utilisent au quotidien. C'est logique qu'ils soient associés au développement de leur langue», explique le ministre de l'Éducation nationale, Claude Meisch.

Car les défis demeurent nombreux. «L'évolution de la société luxembourgeoise fait que la transmission de la langue n'est plus autant garantie qu'auparavant», reconnaît le ministre. Autre point, la réglementation de la langue au niveau de la grammaire et de l'orthographe reste un chantier en cours. «Cela fera partie des missions du commissaire à la langue luxembourgeoise», conclut Claude Meisch.

(Thomas Holzer/L'essentiel)