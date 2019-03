Maria Teresa fête son 63e anniversaire

La Grande-Duchesse Maria Teresa de Luxembourg fête ce vendredi son 63e anniversaire. Pour rappel, Maria Teresa Mestre Batista est née le 22 mars 1956, à La Havane (Cuba). Elle est issue de la haute bourgeoisie hispano-cubaine. Sa famille quitte Cuba en octobre 1959 après la prise du pouvoir par Fidel Castro et s'établit d'abord à New York, où, à partir de 1961, elle étudie au lycée français de New York. En juin 1965, ses parents s'installent pendant quelques mois dans leur propriété familiale à Santander en Espagne, puis prennent domicile définitivement à Genève (Suisse), où elle passe avec succès le baccalauréat français en juin 1975.

Elle suit alors des études de sciences politiques à l'Institut de hautes études internationales et du développement de Genève, où elle est diplômée en 1980. C'est là qu'elle rencontre le Grand-Duc héritier de Luxembourg Henri, avec qui, pendant quatre ans, elle suit ses études. Ils se marient le 14 février 1981. Elle devient alors Grande-Duchesse héritière. Le 7 octobre 2000, le Grand-Duc Jean abdique en faveur de son fils aîné Henri. Maria Teresa devient ainsi Grande-Duchesse de Luxembourg. Le couple grand-ducal a eu cinq enfants: Guillaume, Félix, Louis, Alexandra et Sébastien.

Depuis son mariage en 1981, Maria Teresa dédie une grande partie de son temps et de son action aux problématiques sociales et humanitaires. Particulièrement sensible à la détresse, à l’isolement et à la stigmatisation des femmes et des jeunes filles victimes de violences sexuelles dans les zones sensibles, elle a décidé d’agir en leur faveur en lançant le forum international Stand Speak Rise Up, qui se tiendra les 26 et 27 mars 2019, à Luxembourg. La Grande-Duchesse était d'ailleurs venue début mars dans les locaux de L'essentiel pour le présenter.

(L'essentiel)