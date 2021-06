Le bataillon belgo-​​luxembourgeois se précise

L'étroite collaboration autour de l'Airbus A400M a-t-elle tracé les premiers vrais contours du futur bataillon belgo-luxembourgeois? De l'étude d'une possibilité et de pourparlers, annoncés début mai 2021, il semblerait que les choses risquent de s'accélérer lors des prochains jours.

«Ce qui est tout à fait dans la logique de synergies demandée par l'OTAN et l'Union européenne», confirme François Bausch, ministre de la Défense. «En tant que Luxembourgeois, nous sommes très demandeurs et je suis très content que la ministre belge de la Défense, Ludivine Dedonder, le soit aussi. Maintenant, il faut clarifier tout ça et j'espère que mi-juillet 2021, lors de notre prochaine réunion Gaichel à Luxembourg entre les deux gouvernements, on pourra déjà apporter plus de précisions».

Une expérience inédite pour le Luxembourg

Dans le cadre de la création de ce futur bataillon de 600 à 700 personnes, une prochaine réunion est d'ailleurs prévue dans le courant de cette semaine. «Dans le cadre de la planification de l'OTAN, il est prévu que l'on forme ce bataillon belgo-luxembourgeois», précise à son tour Steve Thull, Chef d'État-Major de l'Armée luxembourgeoise. «La prochaine réunion qui s'annonce va nous permettre de voir comment on peut avancer concrètement sur ce dossier. Beaucoup de questions restent en suspens. Où placer le bataillon? Combien de soldats? Comment organiser le tout? Qui sera responsable de tel entraînement? Quelle partie prendra la Belgique? Quelle partie prendra le Luxembourg? Fera-t-on fifty-fifty (50/50)? Et ce dans tous les domaines? Ou plutôt 80% et 20% dans l'un ou l'autre domaine? Mille questions se posent et c'est pour cela que l'on va se mettre autour de la table et discuter de tout cela ensemble».

«Ce sera une expérience inédite pour l'Armée luxembourgeoise», conclut Steve Thull, «dans le sens où, jusqu'à présent, nos forces terrestres ne sont pas encore jumelées ou ne sont pas encore intégrées dans un bataillon étranger. Par contre, au niveau de la force aérienne, avec l'A400M, là, on a déjà des pilotes et un avion qui est intégré dans le 15e Wing de transport aérien (escadre de la composante air de l'armée belge basée à Melsbroek au nord de Bruxelles). On pourrait donc parler de continuité par rapport à cette politique, dans le domaine des forces terrestres».

(Frédéric Lambert / L'essentiel )