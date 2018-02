Deux projets jugés trop polluants dans le Sud

Front uni contre une industrie jugée peu respectueuse de l'environnement. Differdange et Sanem ont fait savoir ce mercredi lors d'une conférence de presse commune leur rejet de deux projets envisagés sur leurs territoires. À Sanem, Knauf Insulation pourrait créer une usine de production de laine de roche. Les élus des deux cités voisines dans le sud du pays mettent en avant des retombées néfastes pour la santé des populations et sur la nature environnante.

«La production se fait par un apport d'énergie considérable, il faut 1 400 degrés pour transformer ces cailloux en laine de roche. Et cet apport d'énergie est prévu de se faire par du charbon et du gaz, et non par des énergies renouvelables. Il y a aussi des rejets dans l'air estimés à 750 kilos d'oxyde de souffre et 500 kilos d’ammoniaque par jour, plus des résidus de production de 135 000 kilos par an. On ne peut pas les accepter», souligne Georges Engel, bourgmestre LSAP de la commune de Sanem, qui plaide pour la réalisation d'un cadastre des émissions déjà existantes dans cette région bien fournie en industries, avant d'en ajouter de nouvelles.

«La santé des gens est en jeu»

Au crassier de Differdange, c'est le projet de la société Cloos en vue d'une nouvelle décharge qui pose souci. Ici aussi, les conséquences environnementales et son lot de pollution sont dénoncées, «d'autant que nous avons déjà des problèmes avec l'eau pluviale. C'est la santé des gens qui est en jeu», appuie Roberto Traversini, bourgmestre Déi Gréng de la ville. Pour l'élu, il faudrait même aller en sens inverse, en fermant le site existant. «On place un sarcophage dessus et on installe des petites industries et de l'artisanat sur place. Quand on connaît le prix du sol au Luxembourg, on a tout intérêt à l'utiliser au mieux».

Les études d'impact menées par les services des deux communes ont été déposées aux ministères de l'Environnement et de l'Économie, dans l'espoir que ceux-ci ne donnent pas leur avis favorable à ces projets.

Georges Engel et Roberto Traversini, au micro de «L'essentiel Radio»:



(Mathieu Vacon/L'essentiel)