Un chauffard a semé la panique dans le sud du pays

Jeudi soir, vers 19h15, la police et un conducteur inconscient se sont livrés à une course poursuite entre Hesperange et Frisange. L'automobiliste fautif a mis en danger plusieurs usagers de la route, qui sont parvenus à éviter des accidents grâce à leurs réflexes.

Tout a commencé lorsqu'une patrouille de police a intercepté une voiture qui n'était pas correctement immatriculée, route de Thionville, à Alzingen. Son conducteur a fait mine de s'arrêter avant de repartir à toute vitesse en direction de Frisange. Il a alors effectué plusieurs manœuvres de dépassement très risquées, à grande vitesse, notamment route de Thionville, sur la N3, et au «Haffstrooss», à l'entrée de Frisange.

Il a également grillé plusieurs feux rouges, au carrefour «Schlammestee» et à Frisange. Durant la course poursuite, l'automobiliste a forcé une patrouille de police à s'écarter. Il a finalement franchi la frontière française, où la poursuite a pris fin. Des enquêtes ont été ouvertes. La police demande à tous les conducteurs qui ont été concernés par l'incident de contacter le poste de police de Hesperange (tél. 244 461000; e-mail: police.hesperange@police.etat.lu).

(pp/L'essentiel)