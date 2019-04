La lutte contre les scolytes a démarré

L'été 2018 était long, chaud et surtout très sec. Ce qui était une malédiction pour la nature et l'agriculture était une bénédiction pour les scolytes. Jusqu'à quatre générations de ces nuisibles ont pu se développer l'année dernière et infester des arbres déjà largement affaiblis par la sécheresse. Après un hiver mitigé et un week-end de Pâques exceptionnellement chaud, les insectes démarrent une nouvelle année, plus tôt que d'habitude, ce qui n'est pas un bon présage pour les forêts du Luxembourg.

«La situation est déjà très critique», dit Elisabeth Freymann, du Service des forêts de l'Administration de la nature et des forêts. «Les coléoptères ont tous résisté à l'hiver, que ce soit les larves ou les spécimens adultes», ajoute t-elle. En raison des températures très élevées des jours durant, les insectes se seraient déjà propagés et auraient déjà infesté de nouveaux arbres. Même si, pour l'heure, on ne peut pas encore constater les dommages, les propriétaires de forêts privées, en particulier, devraient garder un œil sur leurs arbres.

Difficile de faire des prévisions

Dans les forêts publiques, les arbres qui avaient été infestés l'année dernière ont été abattus, mais «il n'existe pas de base légale obligeant les propriétaires de forêts privées à en faire de même». Par conséquent, il se peut que certains arbres infestés par des scolytes à un stade plus avancé subsistent dans la nature. «C'est pourquoi il est difficile, à ce stade, de dire quels seront les effets cette année. Cela dépend du nombre d'arbres atteints qui se trouvent encore dans la forêt», souligne Elisabeth Freymann.

Seule la météo pourrait freiner la propagation des coléoptères. «Ce qui serait idéal, c'est qu'il fasse humide et frais pendant plusieurs jours, car les insectes ne pourraient alors pas se développer», explique Mme Freymann. Même les températures négatives de l'hiver n'ont pas pu déloger les insectes. D'après la spécialiste, «si on met un scolyte au congélateur et qu'on le sort au bout de quelques jours, il va tout simplement reprendre vie».

