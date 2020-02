Les transports, ça se respecte, même gratuits

«Les transports publics risquent-ils d’être mal fréquentés, une fois gratuits?» La question revient souvent, parmi les inquiétudes du grand public liées à la gratuité des transports, qui entre en vigueur ce week-end. Le règlement ministériel sur les transports, publié au Journal officiel lundi, fixe pourtant quelques garde-fous. Ainsi, ce n’est pas parce que les bus, trains et trams seront gratuits qu’il sera possible d’y faire n’importe quoi.

«Les voyageurs en infraction à une disposition qui règle le service et la sécurité des transports publics» ne seront pas admis à bord et «peuvent être exclus en cours de route». De même que «les personnes qui troublent l’ordre et la sécurité dans les transports publics ou qui n’observent pas les ordres de l’agent de contrôle». En clair, tenez-vous à carreau ou on pourra vous mettre dehors. D’autant que, même s’il n’y a plus de billets à contrôler (sauf en première classe), les contrôleurs CFL et conducteurs de bus verront leurs tâches adaptées et étendues «pour garantir l’ordre et la sécurité» dans les transports, explique le site mobilitegratuite.lu.

La police pourrait aussi avoir son mot à dire et monter à bord de temps en temps. «Ce sont des réflexions que nous sommes en train de conduire», précise une porte-parole du ministère de la Mobilité. «Ce seraient des policiers du contingent normal, pas une unité spéciale dédiée aux transports».

(Jérôme Wiss/L'essentiel)