«Ils aiment les chips et les sodas car "c’est cool"»

Au Luxembourg, 5% des élèves sont obèses et presque 8% ont une surcharge pondérale. Tel est le constat du Registre de la médecine scolaire pour l’enseignement secondaire en 2018. C’est dans le but de faire reculer ces chiffres qu’enseignants et acteurs du terrain participent ce mardi à la journée «Gesond iessen Méi bewegen» (manger sain, bouger plus).

«24% des lycéens interrogés en 2018 ont dit manger des fruits deux à quatre fois par semaine et de boire au moins un soda par jour. Ce sont des tendances qui sont en baisse, mais ça reste problématique», a détaillé ce mardi matin Andreas Heinz, professeur à l’Université du Luxembourg. Le surpoids chez les jeunes serait aussi influencé par les milieux sociaux, le genre et le type d’enseignement. Ainsi, les élèves issus de milieux sociaux populaires ou encore ceux en secondaire générale sont plus touchés par le surpoids que les jeunes provenant de familles aisées et les lycéens du classique. «L’adolescence est aussi le moment où on s'accapare les rôles sociaux féminins et masculins», a encore ajouté le professeur, en précisant que les garçons auraient plus tendance à adopter de mauvaises habitudes alimentaires que les filles.

Pour certains ados, manger sainement est «ringard»

«Les adolescents de 13 à 17 ans veillent à leur image et pour certains le concept de manger sainement est "ringard". Alors ils optent pour des chips et des sodas parce que selon eux c’est cool. C’est une question de présentation en leur faisant comprendre que l’alimentation saine est primordiale», a expliqué Leandro, éducateur actif dans les maisons de jeunes. Pour Clara, enseignante de sport, c’est l’incitation à l’activité physique auprès des jeunes qui s’avère compliquée. «Les jeunes sont plus actifs dans les écoles primaires où les activités restent encore faciles, explique-t-elle. Une fois au lycée, leur emploi du temps devient plus dense et ils ont moins envie de bouger».

Outre les présentations sur l’alimentation équilibrée et la pratique de l’activité physique, les enseignants participeront à des ateliers, ce mardi après-midi. Ils se verront présenter les outils à utiliser pour motiver les jeunes à changer leurs habitudes.

